Он отметил, что на Польшу приходится основной процент украинских гастарбайтеров, которые едут также в Чехию и Словакию. Гожый назвал Польшу «восточноевропейским Китаем».
«Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе. Так же поступают и поляки. С одним отличием: дешёвая рабочая сила у поляков — это украинцы», — констатировал эксперт.
Он уточнил, что «поляки контролируют костяк экономики, являются менеджерами, управленцами, а прибавочный продукт им обеспечивает дешёвый труд украинцев».
При этом власти Украины вынудили жителей страны массово искать работу за границей, поскольку мест для трудоустройства на родине для большинства трудоспособного населения страны нет, уверен юрист.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.