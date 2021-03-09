Поляки контролируют «костяк» экономики своей страны, но прибавочный продукт им обеспечивает дешевый труд украинцев, рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью Украина.ру

Он отметил, что на Польшу приходится основной процент украинских гастарбайтеров, которые едут также в Чехию и Словакию. Гожый назвал Польшу «восточноевропейским Китаем».

«Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе. Так же поступают и поляки. С одним отличием: дешёвая рабочая сила у поляков — это украинцы», — констатировал эксперт.

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

При этом власти Украины вынудили жителей страны массово искать работу за границей, поскольку мест для трудоустройства на родине для большинства трудоспособного населения страны нет, уверен юрист.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.