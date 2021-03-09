Власти Украины вынудили жителей страны массово искать работу за границей, работы на родине для большинства трудоспособного населения нет, рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью Украина.ру

Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © Facebook, Золотарев Андрей

«Всё это привело к высвобождению огромного количества трудоспособного народа из реального сектора экономики. Вся эта избыточная рабочая сила никому здесь не нужна, работать этим людям негде. Остаётся возможность применить себя в других странах», — констатировал Гожый.

Он отметил, что основным потребителем украинской рабочей силы является Польша, причем платят там украинцам копейки, чем с удовольствием пользуются капиталисты из Евросоюза.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.