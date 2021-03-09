Он напомнил, что после развала СССР были потеряны исторические рынки сбыта, в том числе российский, запущены программы деиндустриализации Украины и монополизации аграрного рынка.
«Всё это привело к высвобождению огромного количества трудоспособного народа из реального сектора экономики. Вся эта избыточная рабочая сила никому здесь не нужна, работать этим людям негде. Остаётся возможность применить себя в других странах», — констатировал Гожый.
Он отметил, что основным потребителем украинской рабочей силы является Польша, причем платят там украинцам копейки, чем с удовольствием пользуются капиталисты из Евросоюза.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.