Донецк и Луганск Украине нужны гораздо меньше, чем России, сказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что экономики трех области Донбасса — Донецкой, Луганской и Ростовской — работали синхронно еще со времен Российской империи.

Этот подход сохранился в СССР, а в постсоветское время разрушить все экономические связи региона не удалось.

«Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день. Украине Донбасс нужен в значительно меньшей степени», — подчеркнул эксперт.

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Поскольку «степень интеграции Донбасса с остальной Украиной за постсоветское время сократилась, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины», заключил Вассерман.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.