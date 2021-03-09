Он отметил, что экономики трех области Донбасса — Донецкой, Луганской и Ростовской — работали синхронно еще со времен Российской империи.
Этот подход сохранился в СССР, а в постсоветское время разрушить все экономические связи региона не удалось.
«Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день. Украине Донбасс нужен в значительно меньшей степени», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в постсоветское время значительная часть отраслей украинского производства Украины в других регионах, взаимодействующих с Донбассом, практически уничтожена, продукция Донбасса востребована за пределами Украины.
Поскольку «степень интеграции Донбасса с остальной Украиной за постсоветское время сократилась, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины», заключил Вассерман.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.