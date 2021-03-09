Власти Соединенных Штатов Америки вполне могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленского покончить с собой на центральной площади Киева, сказал публицист Анатолий Васерман в интервью Украина.ру

Чем и кем пытают в тюрьмах США и Украины. Сравнение книг Бутиной и Вышинского © AP, Alex Brandon

«Сколько его надо израсходовать, определяется текущими обстоятельствами, зачастую совершенно неожиданными. Поэтому я бы на месте Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе «Украина» на площади Независимости», — отметил эксперт.

По мнению Вассермана, США пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и Россией для того, чтобы уничтожить Россию.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.