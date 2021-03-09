По его словам, англосаксонская цивилизация известна тем, что всегда готова сражаться до последней капли крови своих союзников, которые для них — расходный материал.
«Сколько его надо израсходовать, определяется текущими обстоятельствами, зачастую совершенно неожиданными. Поэтому я бы на месте Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе «Украина» на площади Независимости», — отметил эксперт.
По мнению Вассермана, США пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и Россией для того, чтобы уничтожить Россию.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.