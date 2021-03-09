Текущее обострение ситуации в Донбассе стало следствием избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов Америки, сказал публицист Анатолий Васерман в интервью Украина.ру

Диктатура Байдена возвращается. Украинские политики ждут с нетерпением © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Эти глобальные тенденции проявились в том что новая команда, пришедшая к власти в США, считает именно русскую цивилизацию главным своим врагом, подлежащим уничтожению, добавил Вассерман.

«И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское. И обострение на Донбассе — неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие назначения Байдена президентом США», — сказал он.

По мнению Вассермана, для того, чтобы уничтожить Россию, США пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и Россией.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.