По его словам, в США власть захватила группировка, добивающаяся унификаторской глобализации и взят курс на «подавление всякого разнообразия». В эту концепцию Запада Россия не вписывается, подчеркнул эксперт.
Эти глобальные тенденции проявились в том что новая команда, пришедшая к власти в США, считает именно русскую цивилизацию главным своим врагом, подлежащим уничтожению, добавил Вассерман.
«И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское. И обострение на Донбассе — неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие назначения Байдена президентом США», — сказал он.
По мнению Вассермана, для того, чтобы уничтожить Россию, США пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и Россией.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.