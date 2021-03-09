Нынешние украинские власти сознательно уничтожают независимость собственной страны в угоду Соединенным Штатам, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский

«Хуже всего, что к этой зависимости от США, покровительству со стороны Вашингтона, украинский политикум сам стремится», — подчеркнул Пушилин.

Ожидание президентом Владимиром Зеленским звонка президента Джо Байдена, лоббирование Украиной этого как знака внимания от США, до которого американский президент до сих пор так и не снизошел, показывает в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую со стороны США, добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.