Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения говорят о том, что Киев ведет себя как колония, отметил глава республики.
«Хуже всего, что к этой зависимости от США, покровительству со стороны Вашингтона, украинский политикум сам стремится», — подчеркнул Пушилин.
Ожидание президентом Владимиром Зеленским звонка президента Джо Байдена, лоббирование Украиной этого как знака внимания от США, до которого американский президент до сих пор так и не снизошел, показывает в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую со стороны США, добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.