Слова президента Украины Владимира Зеленского о «варианте Б» по Донбассу говорят о планах Киева решить конфликт военным путем, сказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Киев оставляет в покое Донбасс, и мы спокойно идем своим путем. Очевидно, что нынешняя власть этой страны на данный момент к такому исходу событий не готова», — отметил Пушилин.

Противоположный вариант, когда Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях, равноценен сдаче ДНР и ЛНР, добавил он.

«Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем. Остается война. Так что украинский «вариант Б» точно не мирный», — подчеркнул глава республики.

При этом, по его мнению, «даже поверхностный анализ приводит к выводам, что альтернатив мирному урегулированию, собственно Минским соглашениям, нет».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.