Политик перечислил несколько возможных вариантов развития событий.
«Киев оставляет в покое Донбасс, и мы спокойно идем своим путем. Очевидно, что нынешняя власть этой страны на данный момент к такому исходу событий не готова», — отметил Пушилин.
Противоположный вариант, когда Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях, равноценен сдаче ДНР и ЛНР, добавил он.
«Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем. Остается война. Так что украинский «вариант Б» точно не мирный», — подчеркнул глава республики.
При этом, по его мнению, «даже поверхностный анализ приводит к выводам, что альтернатив мирному урегулированию, собственно Минским соглашениям, нет».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.