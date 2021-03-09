Украинские власти де-факто вышли из минского процесса урегулирования конфликта в Донбассе, хотя формально этого не признают, сказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

«Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет», — сказал Пушилин.

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Он напомнил, что за шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования диалога.

Среди них — подмена понятий текста Комплекса мер, «лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах».

Поэтому «нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания», констатировал глава Республики.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.