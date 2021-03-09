«Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет», — сказал Пушилин.
Именно поэтому киевский режим «продолжает свой излюбленный прием — провокаций — на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом», добавил глава республики.
Он напомнил, что за шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования диалога.
Среди них — подмена понятий текста Комплекса мер, «лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах».
Поэтому «нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания», констатировал глава Республики.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.