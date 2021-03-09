Так он прокомментировал срыв переговоров украинской делегацией 3 марта, когда гуманитарная подгруппа Киева покинула заседание, не дождавшись его окончания.
«На фоне эскалации конфликта со стороны Украины на линии соприкосновения подобные демарши на политической переговорной площадке нас не удивляют», — подчеркнул Пушилин.
Он напомнил, что за шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования диалога.
Среди них — подмена понятий текста Комплекса мер, лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах.
Поэтому «нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания», констатировал глава Республики.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.