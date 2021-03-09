Саботаж киевским режимом мирных переговоров по урегулированию в Донбассе продолжается последние шесть лет, сказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

Так он прокомментировал срыв переговоров украинской делегацией 3 марта, когда гуманитарная подгруппа Киева покинула заседание, не дождавшись его окончания.

«На фоне эскалации конфликта со стороны Украины на линии соприкосновения подобные демарши на политической переговорной площадке нас не удивляют», — подчеркнул Пушилин.

Минские переговоры по Донбассу: итоги года © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Среди них — подмена понятий текста Комплекса мер, лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах.

Поэтому «нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания», констатировал глава Республики.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.