Стоимость нефти марки Brent 8 марта поднялась выше 71 доллара за баррель, что случилось впервые с 8 января 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов

Как уточняется, по состоянию на 04.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,32% до 71,15 доллара за баррель.

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

5 марта министры стран ОПЕК+ отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным.

Россия и Казахстан согласовали увеличение добычи с апреля.