Как уточняется, по состоянию на 04.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,32% до 71,15 доллара за баррель.
6 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,04, что также было рекордным значением с января 2020 года.
5 марта министры стран ОПЕК+ отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным.
Россия и Казахстан согласовали увеличение добычи с апреля.