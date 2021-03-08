На Украине размер пенсий будут сокращаться ежегодно, в результате уже в 2050-х выплаты будут в два раза меньше, сообщил интернет-портал Glavcom.ua 8 марта

«Пенсии будут снижаться с каждым годом. Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. Так, с зарплатой в 10 тыс. грн можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Украинские пенсионеры. Между нищенством и самоубийством © Украина.ру/Стрингер

Издание обращает внимание на то, что с 2017 года сократили «стоимость» каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже. В 2000-х ужесточили требования к стажу: у него перестали причислять период обучения, время, когда сотрудник «числился», но не получал зарплату и т.д.

Кроме того, в 2016 году в два раза сократили единый социальный взнос (ЕСВ) с зарплаты — он пополняет бюджет Пенсионного фонда.

Также портал отмечает низкие зарплаты и высокий уровень теневой экономики на Украине.