Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня рассказало об обстрелах столицы Республики за последние дни, передает ДАН 7 марта

Для обстрелов Донбасса. Как Украина использует минометы, не запрещенные Минскими соглашениями © Facebook, Операція об'єднаних сил

Кроме того, в 17:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Ленинское на юге Республики: применялись гранатометы, выпущено четыре боеприпаса. Ранее, в 9:50, армия Киева обстреляла из гранатометов и стрелкового оружия поселок Минеральное под Ясиноватой.

6 марта подразделения Киева в общей сложности четыре раза открывали огонь по территории ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Был ранен осколками житель поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.