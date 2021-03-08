Район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка около 17:00 7 марта оказался под минометным обстрелом со стороны украинских военных. Огонь велся со стороны населенного пункта Пески, выпущена дюжина мин из тяжелого 120-мм миномета.
Кроме того, в 17:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Ленинское на юге Республики: применялись гранатометы, выпущено четыре боеприпаса. Ранее, в 9:50, армия Киева обстреляла из гранатометов и стрелкового оружия поселок Минеральное под Ясиноватой.
6 марта подразделения Киева в общей сложности четыре раза открывали огонь по территории ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Был ранен осколками житель поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.