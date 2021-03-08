В последние выходные февраля многотысячные очереди зафиксировали на пропускном пункте Шегини/Медыка на границе Украины и Польши.
Гожый назвал Польшу «восточноевропейским Китаем», имея в виду, что КНР в свое время совершил прорыв благодаря дешевой рабочей силе. И в Польше этой дешевой рабочей силой являются украинцы, подчеркнул правозащитник.
При этом украинское государств, по его словам, абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, позволяя этой ситуации прогрессировать.
«Просто, я думаю, существует сговор. Наши правители получают определенные выгоды. Закрываются (у европейцев. — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — заявил адвокат.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.