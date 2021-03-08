России выгоднее иметь союзника в лице суверенного государства, чем в качестве одного из субъектов федерации. Об этом лидер пророссийской партии «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Проект Союзного государства изначально был мертворождённым? © скриншот видео Украина.ру Александр Лукашенко заявил, что, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

Лущ напомнил, что в Договоре о Союзном государстве четко прописано, что СГ базируется на принципах суверенного равенства государств.

«Само собой разумеется, что в качестве суверенной страны Беларусь представляет для России гораздо больший интерес, нежели в статусе еще одной административно-территориальной единицы. Всегда лучше иметь союзника в лице самостоятельного государства, нежели прирасти еще одним субъектом федерации», — подчеркнул политик.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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