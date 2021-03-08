Публицист Анатолий Вассерман рассказал, что удерживало Россию от военного вмешательства в конфликт на востоке Украины. Он поделился этим в интервью изданию Украина.ру

«Остается война»: Пушилин разъяснил слова Зеленского о «плане Б» по Донбассу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«На самом деле картина прямо противоположная. Европа использует Украину не для того, чтобы ее накормить, а для того, чтобы самой ею накормиться… Сейчас украинцы по большей части уже разобрались, зачем они понадобились Евросоюзу. Этого препятствия для вмешательства РФ уже нет», — сказал эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.