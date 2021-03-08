По его словам, в 2014 году «массовое сознание граждан Украины было наполнено пропагандой того, что в Евросоюзе им было медом намазано». Если бы Россия вмешалась в ход событий, то многие украинцы до сегодняшнего дня были бы убеждены, что Москва оторвала Украину от «щедрой европейской кормушки», и это спровоцировало бы волну террора, отметил Вассерман.
«На самом деле картина прямо противоположная. Европа использует Украину не для того, чтобы ее накормить, а для того, чтобы самой ею накормиться… Сейчас украинцы по большей части уже разобрались, зачем они понадобились Евросоюзу. Этого препятствия для вмешательства РФ уже нет», — сказал эксперт.
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