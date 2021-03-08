Вассерман подчеркнул, что англосаксонская цивилизация «готова сражаться до последней капли крови своих союзников», которых воспринимают как расходный материал.
«Поэтому я бы на месте [президента Украины Владимира] Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе "Украина" на площади Независимости», — заявил публицист.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысяч нарушений режима тишины в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.