Обострение в Донбассе - неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие избрания Джо Байдена президентом США. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса © из личного архива Дениса Пушилина

По мнению Вассермана, это связано со сменой администрации в США.

«Байден значительно больше [экс-президента Дональда] Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения. Не секрет, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ сокрушить русских — заставить их драться между собой, что и делают с помощью польской фальшивки "Украина — не Россия"», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что новая команда, пришедшая к власти в США, считает именно русскую цивилизацию своим главным врагом, подлежащим уничтожению, следствием чего и является обострение в Донбассе.

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