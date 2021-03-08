С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысяч нарушений режима тишины в Донбассе.
По мнению Вассермана, это связано со сменой администрации в США.
«Байден значительно больше [экс-президента Дональда] Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения. Не секрет, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ сокрушить русских — заставить их драться между собой, что и делают с помощью польской фальшивки "Украина — не Россия"», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что новая команда, пришедшая к власти в США, считает именно русскую цивилизацию своим главным врагом, подлежащим уничтожению, следствием чего и является обострение в Донбассе.
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