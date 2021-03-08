Соединенные Штаты используют Украину для давления на Россию, в том числе в борьбе против «Северного потока - 2». Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

«Остается война»: Пушилин разъяснил слова Зеленского о «плане Б» по Донбассу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Сейчас на внешнеполитическом периметре обозначилось острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока — 2». Некоторые политики в США заявляют о готовности принять любые меры для недопущения ввода в эксплуатацию «СП-2».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.