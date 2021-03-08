«Собственно, для этого и Майдан был искусственно создан извне — чтобы Украина стала постоянным раздражающим фактором, чтобы война приблизилась к границам Российской Федерации. Так что Запад по полной использует этот механизм давления, специально для этого и созданный. А теперь, когда Байден, активное участие которого в событиях на Украине в 2013-2014 годах общеизвестно, стал президентом США, очевидно, что команда «ястребов» будет свое «детище» включать в процесс в своих геополитических интересах», — сказал Пушилин.
Сейчас на внешнеполитическом периметре обозначилось острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока — 2». Некоторые политики в США заявляют о готовности принять любые меры для недопущения ввода в эксплуатацию «СП-2».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.