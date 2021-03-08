Украинский лидер Владимир Зеленский стал активно бороться за нишу экс-президента Петра Порошенко, но там очень большая конкуренция. Об этом сообщил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и Порошенко почти сравнялись в новом рейтинге КМИС © "Рейтинг"

По его мнению, Зеленский теряет главный козырь, который позволяет ему хоть как-то держаться. Это рейтинг.

«И рейтинг он теряет из-за своих действий (ситуация с каналами и тарифный вопрос). У Зеленского думают, что простыми решениями можно решить сложные вопросы. Нет. Это все равно что во время игры в шахматы перевернуть шахматную доску, когда у тебя ничего не получается. Один раз это сработает, но ты не станешь от этого гроссмейстером», — сыронизировал политолог.

С полным тестом интервью можно ознакомиться здесь.