«Помимо самого Порошенко, там и националисты, и [экс-премьер Владимир] Гройсман, и [экс-премьер Арсений] Яценюк, и отчасти [лидер "Батькивщины" Юлия] Тимошенко. По сути, Зеленский закрывает для себя возможность стать центристским политиком. А учитывая, что в Украине есть проблемы с властной вертикалью (СНБО заменить ее не может), Зеленскому после всех его кульбитов будет сложнее восстановить управление», — сказал Якубин.
По его мнению, Зеленский теряет главный козырь, который позволяет ему хоть как-то держаться. Это рейтинг.
«И рейтинг он теряет из-за своих действий (ситуация с каналами и тарифный вопрос). У Зеленского думают, что простыми решениями можно решить сложные вопросы. Нет. Это все равно что во время игры в шахматы перевернуть шахматную доску, когда у тебя ничего не получается. Один раз это сработает, но ты не станешь от этого гроссмейстером», — сыронизировал политолог.
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