«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных!», — написал Мельник.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Бандера был лидером «Организации украинских националистов», одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии»*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.