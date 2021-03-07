Неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Об этом 7 марта сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных!», — написал Мельник. І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡



Огидні покидьки облили її невідомою речовиною



Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️



Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021 Идеальный мэр. Кличко победит снегопад с помощью Бандеры © Украина.ру Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. *Деятельность организации запрещена на территории РФ.