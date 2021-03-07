«Клоун»: похваливший далай-ламу Степанов нарвался на критику

«Коллаборационистам COVID-19 посвящается: далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупости, делайте мудрый выбор. Будьте как далай-лама», — написал Степанов.
Свой пост министр проиллюстрировал картиной украинского художника Александра Ройтбурда, на которой изображен далай-лама в традиционной одежде.
Это вызвало вал язвительных комментариев.
«Клоун», «Так далай-лама реинкарнирует в соседнем селе тибетцев и снова вернется на свой пост гуру. А вы нет», «Далай-ламе никто не врал о "Пфайзер", "Синовак", "Модерне". За счет далай-ламы никакой Степанов не набивал карманы», «А Далай-лама тоже вакцинировался через фирму-прокладку?», — написали пользователи.
Один из них сделал шуточный коллаж, где поменял телами министра и тибетского духовного лидера.
За все время вакцинации на Украине от коронавируса привили почти 16 тысяч человек. При этом в Национальной академии наук назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса. Нужно до конца года вакцинировать 30 млн граждан, то есть прививать должны по 100 тысяч украинцев ежедневно.