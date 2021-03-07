«Клоун»: похваливший далай-ламу Степанов нарвался на критику

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 6 марта в своем Facebook похвалил духовного лидера тибетского буддизма далай-ламу XIV, который вакцинировался от коронавируса

«Спутник V» никогда не зарегистрируют на Украине — Степанов © Facebook, Максим Степанов

Свой пост министр проиллюстрировал картиной украинского художника Александра Ройтбурда, на которой изображен далай-лама в традиционной одежде.

Это вызвало вал язвительных комментариев.

«Клоун», «Так далай-лама реинкарнирует в соседнем селе тибетцев и снова вернется на свой пост гуру. А вы нет», «Далай-ламе никто не врал о "Пфайзер", "Синовак", "Модерне". За счет далай-ламы никакой Степанов не набивал карманы», «А Далай-лама тоже вакцинировался через фирму-прокладку?», — написали пользователи.

Один из них сделал шуточный коллаж, где поменял телами министра и тибетского духовного лидера.

За все время вакцинации на Украине от коронавируса привили почти 16 тысяч человек. При этом в Национальной академии наук назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса. Нужно до конца года вакцинировать 30 млн граждан, то есть прививать должны по 100 тысяч украинцев ежедневно.