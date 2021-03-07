«Будет действовать так же, как до этого, — дипломатическим путем останавливать кровопролитие», — сказал Пушилин.
По его словам, в Донбассе с 2014 года создали крепкие, боеспособные вооруженные силы.
«Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией. Именно поэтому украинская армия до сих пор не перешла в наступление, предпочитая совершать провокационные обстрелы территории Республик», — добавил глава ДНР.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.