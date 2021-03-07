Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как будет действовать Россиия в случае попытки Вооруженных сил Украины захватить Донбасс силой

По его словам, в Донбассе с 2014 года создали крепкие, боеспособные вооруженные силы.

«Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией. Именно поэтому украинская армия до сих пор не перешла в наступление, предпочитая совершать провокационные обстрелы территории Республик», — добавил глава ДНР.

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