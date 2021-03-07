Он рассказал, что вместе с замминистра обороны Украины Александром Миронюком и командующим ВМС страны Алексеем Неижпапою посетил ход производства БПЛА TB2 на Baykar Defense в Стамбуле.
«Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины», — написал нардеп.
В прошлом году главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак анонсировал покупку пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.
Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина — 6,5 м, размах крыла — 12 м, радиус действия — 150 км, крейсерская скорость — 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки.