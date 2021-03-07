В Турции уже собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины. Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Игорь Копытин сообщил на своей странице в Facebook 6 марта

Украина получит турецкие беспилотники до конца года © пресс-служба министерства обороны Украины Александром Миронюком и командующим ВМС страны Алексеем Неижпапою посетил ход производства БПЛА TB2 на Baykar Defense в Стамбуле.

«Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины», — написал нардеп.

В прошлом году главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак анонсировал покупку пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина — 6,5 м, размах крыла — 12 м, радиус действия — 150 км, крейсерская скорость — 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки.