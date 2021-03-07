Даже поверхностный анализ приводит к выводам, что альтернатив мирному урегулированию, собственно Минским соглашениям, нет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube Алексей Наумов: Горбачев был последним патриотом СССР — видео