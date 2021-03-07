«Давайте для полноты понимания перечислим даже малореальные варианты: Киев оставляет в покое Донбасс, и мы спокойно идем своим путем. Очевидно, что нынешняя власть этой страны на данный момент к такому исходу событий не готова. Далее. Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях (они много раз были озвучены киевскими политиками, не буду их повторять) — а это равноценно Республикам сдаться. Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем. Остается война. Так что украинский "вариант Б" точно не мирный», — пояснил Пушилин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно упоминал «вариант Б» реализации Минских соглашений, однако так и не обозначил конкретику.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.