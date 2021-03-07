«В Украине по состоянию на 7 марта 2021 года зафиксировано 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировали 3956 человек; летальных случаев — 103; выздоровели 2147 человек», — написал Степанов на своей странице в своем Facebook.
Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
В то же время, по данным ресурса Worldometer, на Украине за сутки коронавирусом заболели 9144 человека. Таким образом Украина вошла в десятку стран с наибольшим приростом заразившихся. Ее опередили: Бразилия (67 477), США (58 228), Италия (23 641), Франция (23 306 случаев), Индия (18 716), Польша (14 857), Чехия (13 074), Турция (11 770) и Россия (11 022).
В то же время среди европейских стран Украина занимает шестое место по приросту COVID-19.
За все время пандемии, по данным МОЗ, на Украине заболели 1 401 228 человек, выздоровели 1 196 520 человек, летальных случаев — 27 022.