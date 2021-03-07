Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 7167 - государство вошло в первую десятку с наибольшим суточным приростом заболевших. Об этом свидетельствуют данные главы Минздрава Украины Максима Степанова от 7 марта и статистического сайта Worldometer

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

В то же время, по данным ресурса Worldometer, на Украине за сутки коронавирусом заболели 9144 человека. Таким образом Украина вошла в десятку стран с наибольшим приростом заразившихся. Ее опередили: Бразилия (67 477), США (58 228), Италия (23 641), Франция (23 306 случаев), Индия (18 716), Польша (14 857), Чехия (13 074), Турция (11 770) и Россия (11 022).

В то же время среди европейских стран Украина занимает шестое место по приросту COVID-19.

За все время пандемии, по данным МОЗ, на Украине заболели 1 401 228 человек, выздоровели 1 196 520 человек, летальных случаев — 27 022.