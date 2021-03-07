Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 6 марта в Twitter-аккаунте лидера Боливарианской республики

Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он пошутил, что начал произносить некоторые испанские слова на русский манер, но не знает, почему.

Мадуро с супругой привились российской вакциной от коронавируса в субботу. До этого он назвал российскую вакцину самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма.

Вакцинация российской вакциной в Венесуэле началась 18 февраля. Первыми препарат получили врачи и люди из группы риска.