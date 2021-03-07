«Спасибо!», — сказал он на русском языке после того, как сам получил первую дозу препарата.
Он пошутил, что начал произносить некоторые испанские слова на русский манер, но не знает, почему.
Мадуро с супругой привились российской вакциной от коронавируса в субботу. До этого он назвал российскую вакцину самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма.
Вакцинация российской вакциной в Венесуэле началась 18 февраля. Первыми препарат получили врачи и люди из группы риска.
Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021