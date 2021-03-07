Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заподозрил Киев в подготовке новой войны в Донбассе. Об этом он заявил 7 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Денис Пушилин: Киев уже фактически вышел из Минских соглашений © РИА Новости, Евгений Одиноков

Помимо этого, Киев заблокировал все договоренности в переговорных группах. В связи с этим можно сделать вывод, что «они готовятся к войне», заметил Пушилин.

Украинские власти также мешают гуманитарным конвоям проходить через линию соприкосновения. В частности, проблемы с переездом имеют члены Международного комитета Красного Креста.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уже обвинял украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. По его словам, Киев давно готовится к реальной войне, о чем говорит не только информационная повестка, но заявления украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.