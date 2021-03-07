Президент Украины Владимир Зеленский добавил блогера, лидера Партии Шария Анатолия Шария в черный список в своих аккаунтах в Twitter и Facebook. Об этом Шарий сообщил в своем Twitter 6 марта

«Только ботов своих оставь»: Зеленский забанил Шария в Facebook © скриншот с видео Анатолий Шарий отметил он, прикрепив к посту скриншот скрытого аккаунта президента в Twitter.

Ранее Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Причем в списке «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования» блогер находится с февраля, но теперь среди мер пресечения указано постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

В феврале Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан по различным признакам. Офис генпрокурора Украины намерен направить властям Испании запрос на его экстрадицию, однако адвокат Шария Валентин Рыбин отметил, что блогер не может прибыть на территорию Украины, потому что находится на территории ЕС и имеет статус беженца.

Двадцать второго февраля политик не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия. Спустя три дня его объявили в государственный розыск и обвинили в «подрывной деятельности».