Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес получили первые дозы российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Вакцинацию супружеской четы транслировало государственное телевидение 6 марта, передает Reuters

Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Исследования во всем мире говорят о том, что российская вакцина — отличная вакцина для создания иммунитета. Мы гарантируем эту вакцину для жителей Венесуэлы», — заявил Мадуро.

После этого Минздрав страны сообщил, что в страну прибыла уже вторая партия из 100 тысяч доз «Спутника». Первая партия — тоже 100 тысяч доз — прибыла в Венесуэлу 13 февраля. По словам Мадуро, пока использовано всего 60% этих доз — привит медицинский персонал, а также должностные лица и законодатели.

Всего в Венесуэле проживает немногим более 25 миллионов человек. За 10 миллионов доз российской вакцины страна заплатила $200 миллионов.

Словакия тем временем стала второй страной в Евросоюзе, которая закупила российскую вакцину от коронавируса. Там вакцинация «Спутником V» может начаться в ближайшие дни до официального одобрения регулятором Евросоюза.

Президент Чехии Милош Земан также направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране «Спутник» и рассчитывает на скорые поставки.