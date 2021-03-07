Константинопольский патриарх Варфоломей встретился с украинскими народными депутатами в Стамбуле и подтвердил свой визит на Украину в этом году. Об этом депутат Верховной Рады Украины Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook 6 марта

«Варфоломей — иуда»: верующие украинцы вышли против лжецеркви © кадр из видео Украина.ру Владимира Зеленского», — написала она.

Нардеп добавила, что в последний раз Варфоломей был на Украине в 2008 году.

Ранее Офис президента Украины сообщал, что визит патриарха может произойти в День Независимости страны, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.

В конце прошлого года в Киеве состоялась акция протеста верующих, выразивших недовольство высказываниями Варфоломея о том, что он не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и «временно терпит» его. Прихожане вышли на улицы, чтобы напомнить о том, что Онуфрий является Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.