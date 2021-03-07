«На встрече с делегацией народных депутатов вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости — по приглашению [президента Украины] Владимира Зеленского», — написала она.
Нардеп добавила, что в последний раз Варфоломей был на Украине в 2008 году.
Ранее Офис президента Украины сообщал, что визит патриарха может произойти в День Независимости страны, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.
В конце прошлого года в Киеве состоялась акция протеста верующих, выразивших недовольство высказываниями Варфоломея о том, что он не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и «временно терпит» его. Прихожане вышли на улицы, чтобы напомнить о том, что Онуфрий является Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.