«Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией коронавируса с большим масштабом еще больше людей пострадало — почти весь мир», — отметил Гебреисус.
Он подчеркнул, что спровоцированная пандемией массовая травма — «несравненно большая» и превосходит послевоенную.
Ранее глава ВОЗ заявил, что мир преодолел еще не все проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Среди будущих вызовов, по его словам, — новые штаммы коронавируса. В ВОЗ считают, что мир еще далек до завершения пандемии.