Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала большую «массовую травму», чем трагедия Второй мировой войны, передает на днях Xinhua

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметил Гебреисус.

Он подчеркнул, что спровоцированная пандемией массовая травма — «несравненно большая» и превосходит послевоенную.

Ранее глава ВОЗ заявил, что мир преодолел еще не все проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Среди будущих вызовов, по его словам, — новые штаммы коронавируса. В ВОЗ считают, что мир еще далек до завершения пандемии.