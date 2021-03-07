Эксперты американского аналитического центра «Атлантический совет» предложили администрации президента США Джо Байдену стратегию США в отношении Украины. Об этом на днях сообщил «Интерфакс-Украина»

Кирилл Молчанов: Украина надеется, что Байден займёт жёсткую позицию по Донбассу © Facebook, Кирилл Молчанов Александр Вершбоу, экс-послы на Украине Джон Хербст и Вильям Тейлор, главный аналитик Евразийского центра Атлантического совета Андерс Аслунд, бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид и замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

Они порекомендовали Байдену, в частности, воспользоваться стремлением президента Украины Владимира Зеленского «взаимодействовать с новой командой Байдена».

«Зеленский отличается от своего предшественника. Он с русскоязычного востока Украины, он не был активным участником Революции Достоинства, у него было мало контактов с Западом, и он попал в бурю в первый импичмент [экс-президента США Дональда] Трампа, где Украина была в центре внимания», — говорится в аналитической записке.

Кроме того, авторы документа рекомендовали администрации Байдена принять ряд мер безопасности и дипломатических шагов по Украине, а также занять четкую позицию относительно ее внутренних реформ. Так, частью этой политики они назвали санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.

«Думаю, важнейшим вопросом, хотя не единственным важным, являются внутренние реформы в Украине. США должны уполномочить конкретного чиновника, который будет контактным лицом по вопросам реформ в Украине, нужно определить приоритеты по созданию независимых судов, принять меры по основным коррумпированным лицам, подрывающим реформы. И я доволен, что американское правительство уже прислушалось к одному из наших советов и ввело санкции в отношении Игоря Коломойского», — заявил Хербст.

Среди других преобразований на Украине администрации Байдена порекомендовали обратить внимание на реформу Генпрокуратуры и обновление полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Кроме того, Белому дому посоветовали выступать за полную либерализацию энергетического рынка Украины, установить прозрачность относительно «истинных владельцев крупнейших СМИ в Украине» и продвигать американские и другие инвестиции в эту страну.

В сфере внешней политики администрации президента США рекомендуют немедленно назначить посла США на Украине, увеличить американскую помощь стране как минимум до $500 миллионов в год, усилить санкции в отношении Москвы, а также занять «активную роль в дипломатических усилиях на Донбассе, потому что Минский процесс заморожен».

Администрации Байдена советуют также быть непоколебимыми в позиции относительно завершения строительства газопровода «Северный поток-2», удерживать международное давление и поддержать «Крымскую платформу».

Ранее Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая такие направления, как Китай, Россия, Белоруссия, Украина и Западные Балканы.