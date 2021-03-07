Несмотря на пандемию COVID-19, количество иностранных студентов, в том числе украинских, в чешских университетах в 2020 году увеличилась примерно на 8%, передает «Радио Прага» 6 марта

Украинцы лидируют по числу нелегальных мигрантов в Чехии © AP, Matthias Rietschel

«Более чем на 10% увеличилось количество студентов из Украины, Казахстана и Беларуси», — говорится в сообщении.

При этом доля иностранцев в общем количестве студентов вузов Чешской Республики существенно не изменилась. По статистике Минобрнауки, этот показатель составляет около 17%.

В прошлом году правоохранители Чехии обнаружили в стране на 25% больше нелегалов, чем в 2019 году. При этом больше всего нелегальных мигрантов было среди украинцев.

За год полиция обнаружила 7093 иностранцев, незаконно находящихся на территории Чехии. На эти данные повлияло количество мигрантов, задержанных за нарушение правил Минздрава, которые ограничивали пребывание иностранцев в связи с распространением коронавируса.