Отмечается, что вероятной причиной увеличения числа иностранных студентов в стране может быть возможность зачисления и обучения в дистанционном режиме.
«Более чем на 10% увеличилось количество студентов из Украины, Казахстана и Беларуси», — говорится в сообщении.
При этом доля иностранцев в общем количестве студентов вузов Чешской Республики существенно не изменилась. По статистике Минобрнауки, этот показатель составляет около 17%.
В прошлом году правоохранители Чехии обнаружили в стране на 25% больше нелегалов, чем в 2019 году. При этом больше всего нелегальных мигрантов было среди украинцев.
За год полиция обнаружила 7093 иностранцев, незаконно находящихся на территории Чехии. На эти данные повлияло количество мигрантов, задержанных за нарушение правил Минздрава, которые ограничивали пребывание иностранцев в связи с распространением коронавируса.