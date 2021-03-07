«Представители Книги рекордов Украины, присутствующие на мероприятии, зафиксировали рекорд в категории "Культура и массовые мероприятия" в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей"», — говорится в сообщении.
Это был дебютный фестиваль, посвященный борщу, с участием 25-ти регионов Украины с одновременной онлайн-презентацией конференции «Культура и традиции приготовления украинского борща». Мероприятие стало одной из завершающих стадий подготовки номинационного досье для подачи элемента «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что в перечень нематериального культурного наследия Украины также планируют внести технологию создания клембовской рубашки «с цветком», пасхальное гуляние «Водить Властелина» в селе Роскошевке Теплицкого района Винницкой области, Борщевскую народную вышивку и Карпатское лижникарство.