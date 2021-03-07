Киевский Фестиваль борща занесен в Книгу рекордов Украины в номинации «Одновременное приготовление представителями из 25 регионов Украины традиционных украинских борщей». Об этом 6 марта сообщило Министерства культуры и информационной политики Укрианы

Не борщ: кулинар-русофоб нашел «спрятанное в украинском ДНК» блюдо © Клопотенко/Инстаграм сообщении.

Это был дебютный фестиваль, посвященный борщу, с участием 25-ти регионов Украины с одновременной онлайн-презентацией конференции «Культура и традиции приготовления украинского борща». Мероприятие стало одной из завершающих стадий подготовки номинационного досье для подачи элемента «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в перечень нематериального культурного наследия Украины также планируют внести технологию создания клембовской рубашки «с цветком», пасхальное гуляние «Водить Властелина» в селе Роскошевке Теплицкого района Винницкой области, Борщевскую народную вышивку и Карпатское лижникарство.