Автобус с украинцами, которые пострадали в ДТП в Польше, выехал на Украину из польского города Ярослава. Об этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил в своем Twitter-аккаунте 7 марта

Шесть граждан Украины погибли в ДТП в Польше © eska.pl

«ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой», — написал Николенко.

ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

В то же время глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что на Украину возвращается группа из 26 человек.

«Пассажирский автобус с 26 нашими гражданами выехал из польского города Ярослав в Херсон маршрутом через Краковец. На границе их будут ждать скорые — на случай, если потребуется оказание помощи. Из Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи», — заявил Козицкий на своей странице в Facebook.