Шесть граждан Украины погибли в ДТП в Польше
Шесть граждан Украины погибли в ДТП в Польше
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Утром 6 марта произошла аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Изначально сообщалось о шести жертвах, к вечеру информация была уточнена — погибших оказалось пятеро. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы, девять уже выписаны. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

«ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой», — написал Николенко.

В то же время глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что на Украину возвращается группа из 26 человек.

«Пассажирский автобус с 26 нашими гражданами выехал из польского города Ярослав в Херсон маршрутом через Краковец. На границе их будут ждать скорые — на случай, если потребуется оказание помощи. Из Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи», — заявил Козицкий на своей странице в Facebook.