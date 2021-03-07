Утром 6 марта произошла аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Изначально сообщалось о шести жертвах, к вечеру информация была уточнена — погибших оказалось пятеро. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы, девять уже выписаны. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
«ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой», — написал Николенко.
ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
В то же время глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что на Украину возвращается группа из 26 человек.
«Пассажирский автобус с 26 нашими гражданами выехал из польского города Ярослав в Херсон маршрутом через Краковец. На границе их будут ждать скорые — на случай, если потребуется оказание помощи. Из Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи», — заявил Козицкий на своей странице в Facebook.