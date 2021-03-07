По его словам, Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе. Так же поступают и поляки. Однако в качестве дешёвой рабочей силы поляки используют украинцев.
«Поляки контролируют костяк экономики, являются менеджерами, управленцами, а прибавочный продукт им обеспечивает дешёвый труд украинцев», — утверждает собеседник издания.
Украинское государство абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах.
«Я думаю, существует сговор. Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются (у европейцев. — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — сказал Андрей Гожый.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В конце февраля на польско-украинской границе скопились тысячи граждан Украины, которые стремятся уехать на заработки в соседние государства. Однако власти сопредельных стран неохотно открывают свои границы из-за пандемии коронавируса.