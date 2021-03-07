Большинство украинских гастарбайтеров едут в Польшу, так как сейчас это очень динамично развивающаяся страна, восточноевропейский тигр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

«Поляки контролируют костяк экономики, являются менеджерами, управленцами, а прибавочный продукт им обеспечивает дешёвый труд украинцев», — утверждает собеседник издания.

Украинское государство абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах.

«Я думаю, существует сговор. Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются (у европейцев. — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — сказал Андрей Гожый.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В конце февраля на польско-украинской границе скопились тысячи граждан Украины, которые стремятся уехать на заработки в соседние государства. Однако власти сопредельных стран неохотно открывают свои границы из-за пандемии коронавируса.