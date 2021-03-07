Если допустить смену статуса Закарпатья в духе «шутки» премьер-министра Игора Матовича, то бывшая Подкарпатская Русь превратится для Словакии в аналог Калининградской области для Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Игорь Иваненко

МИД Словакии извлек урок из инцидента в Харькове © Telegram-канал Салтовка Игор Матович в шутку предложил рассчитаться за российскую вакцину «Спутник V» украинским Закарпатьем. Его словам возмутили украинское политическое руководство.

По словам Игоря Иваненко, Россия по своему обычаю направляет существенные ресурсы на развитие окраинных территорий. В настоящее время валовый региональный продукт Калининградской области многократно превосходит аналогичный показатель Закарпатья, притом что население украинского региона более многочисленно.

«В случае нормализации отношений России с ЕС благополучный восточный сосед может помочь развитию словацкой экономики», — отметил политолог.

Своим резонансным ответом Игор Матович объективно подталкивает соотечественников к ответу на вопрос: так ли уж плохо быть в близком соседстве с Россией?

Свой интерес, очевидно, может быть и у словацкой политической элиты. Нахождение их в непосредственной близости от геополитического рубежа может существенно повысить статус ныне периферийной для ЕС Братиславы, добавил собеседник издания.

С 1919 по 1938 год территория Закарпатья под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии. В 1945 году она стала частью УССР.

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