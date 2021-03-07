Недавно украинская делегация покинула заседание Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, а 5 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.
«Решительные действия в плане военной операции не планируются. Это скорее информационное прикрытие отсутствия прогресса по урегулированию. За последний год нет реального выполнения парижского коммюнике. От Минских соглашений украинское руководство открытым текстом отказывается», — считает Кирилл Молчанов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.
По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.