Для того чтобы оправдать отсутствие прогресса по урегулированию в Донбассе, украинская сторона начала говорить о провокациях и эскалациях, сняв с себя ответственность за отсутствие мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.

«Решительные действия в плане военной операции не планируются. Это скорее информационное прикрытие отсутствия прогресса по урегулированию. За последний год нет реального выполнения парижского коммюнике. От Минских соглашений украинское руководство открытым текстом отказывается», — считает Кирилл Молчанов.

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В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.