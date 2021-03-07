Если Украина приступит к силовому сценарию в Донбассе, то рискует лишиться поддержки европейских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Ранее президент Владимир Зеленский говорил о варианте «Б» для реализации Минских соглашений.

По словам Костя Бондаренко, силовой сценарий — это выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», поэтому вряд ли она пойдет на такой крайний шаг.

«Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны», — сказал политолог.

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Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.