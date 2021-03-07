Ранее президент Владимир Зеленский говорил о варианте «Б» для реализации Минских соглашений.
По словам Костя Бондаренко, силовой сценарий — это выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», поэтому вряд ли она пойдет на такой крайний шаг.
«Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.
По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.