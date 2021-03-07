Минские соглашения подписывались уже после того, как распад Украины де-факто произошёл. Их выполнение или невыполнение никак не повлияет на территориальную целостность страны. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Завершится этот процесс, приостановится или усилится — это во многом будет зависеть не столько от Минских соглашений, сколько от развития внутриполитической ситуации на Украине, подчеркнул политолог.

Пока что власть демонстрирует своими комедийными действиями, репрессиями против оппозиции, оппозиционных СМИ то, что она очень слаба: чем слабее будет власть, тем больше шансов, что центробежные тенденции на Украине будут усиливаться, подытожил Корнилов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.