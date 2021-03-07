«Мне удивительно слышать, что, мол, «вот, вы уже 7 лет обещаете, что вот-вот Украина распадётся». Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс», — указал эксперт.
Завершится этот процесс, приостановится или усилится — это во многом будет зависеть не столько от Минских соглашений, сколько от развития внутриполитической ситуации на Украине, подчеркнул политолог.
Пока что власть демонстрирует своими комедийными действиями, репрессиями против оппозиции, оппозиционных СМИ то, что она очень слаба: чем слабее будет власть, тем больше шансов, что центробежные тенденции на Украине будут усиливаться, подытожил Корнилов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.