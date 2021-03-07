США должны стать участниками прямых переговоров по Донбассу, но только в том случае, если в этих переговорах не будет участвовать Украина. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: США могут толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое желание было ещё у администрации Барака Обамы, но европейцы выступали против.

«Лично я, в отличие от многих своих коллег, не вижу ничего плохого, если США станут прямым участником «нормандских переговоров». Только с одним условием — чтобы Украины там не было. Потому что какой смысл держать и хозяина, и вассала?», — категоричен эксперт.

Если США и Россия сядут за стол переговоров и начнут договариваться, то это будет быстрее и эффективнее, и Владимир Зеленский в этой ситуации вообще не нужен, подчеркнул политолог.

Чем дальше, тем чаще и больше Украина, киевские власти, лично президент Украины признаются в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения, и поразительнее всего то, что те же самые люди, которые об этом заявляют, заявляют о том, что Россия якобы не выполняет эти Минские соглашения, и требуют новых и новых санкций за невыполнение этих самых Минских соглашений, подытожил Корнилов.

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