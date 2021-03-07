России нужно защитить собратьев и сограждан в случае обострения ситуации в Донбассе. Об этом сказал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

«Если Россия себя считает центром Русского мира, то защита своих не только собратьев, но и сограждан не должны быть пустыми словами. Такое не в традициях Великой России», — сказал он.

Представитель ЛНР отметил, что эскалация напряжения на линии соприкосновения в Донбассе уже началась. Украина вооружается: новые ракетные комплексы угрожают Донбассу и РФ © КБ "Южное"

Он предположил, что Украина будет «действовать исподтишка, стремясь наносить удары по слабым и беззащитным». По его словам, у Киева нет сил для полноценных военных действий с возможностью захвата территорий, но есть возможности для эскалации и нагнетания ощущения войны.

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