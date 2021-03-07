Сегодня западные страны часто критикуют Украину за коррупцию и олигархию, но при этом активно поддерживают.
В качестве подтверждения своих слов эксперт назвал коррупционный скандал вокруг сына президента США Джо Байдена и компании «Бурисма».
«И теперь, в общем-то, мы видим, что вот эти все западные кремленологи, дипломаты, политики, представители Демпартии, Atlantic Council доят Украину и украинское государство. И больно бьют по рукам того, кто посягает на их источник неиссякаемых доходов с этой нищей страны», — указал Корнилов.
Завершится ли процесс распада Украины, приостановится или усилится — это во многом будет зависеть не столько от Минских соглашений, сколько от развития внутриполитической ситуации на Украине, добавил политолог.
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