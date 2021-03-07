Именно наличие Минских соглашений в какой-то мере удерживает Киев от самых ярких проявлений террористической сущности власти. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Байден ограбит Украину и натравит ее на Россию © РИА Новости, Александр Натрускин

«Но, кроме этого, я совершенно уверен, что Российская Федерация формулировала эти соглашения, осознавая или по меньшей мере ощущая, что исполнение этих соглашений означает переформатирование Украины как раз таким образом, чтобы невозможно было поддерживать вот этот самый очаг под боком», — указал Вассерман.

Та форма соглашения, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована и должна обрести власть не нацистскую и не террористическую, подчеркнул он.

Естественно, хозяевам Украины это невыгодно, поэтому Минские соглашения будут не выполняться и в дальнейшем, и естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию, чтобы не обвинять самих себя, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.