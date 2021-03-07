Эксперт отметил, что если Украина предпримет какие-то военные шаги, то очень быстро ее армия потерпит крах.
«С другой стороны, это, конечно, ударит и по России: будет поводом для новых санкций, Россия тоже понесет какие-то потери и в людях, и в технике, будет поводом для оппозиции внутри России поднять хай и вой и далее по списку. Но страх всю свою двухсоттысячную армию потерять в каких-нибудь пяти-шести котлах, страх того, что Донецкая республика расширится до Запорожья или Днепра, тоже присутствует у украинского руководства. Поэтому они предпочитают разрабатывать какие-то планы, играть вдолгую, использовать средства разведки-контрразведки и просто становиться частью инструментария западного мира», — полагает Безпалько.
Для украинской элиты это еще сулит какие-то экономические бонусы, а для всего остального населения это только деградация, распад и смерть, резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.