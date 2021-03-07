Вряд ли украинское руководство попытается вернуть силовым способом под контроль территории ВСУ силой, потому что за Донбассом стоит Россия со всей ее военной мощью. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: У всех участников донбасского конфликта присутствует двоемыслие и троедействие © Facebook, Ruslan Bortnik

«С другой стороны, это, конечно, ударит и по России: будет поводом для новых санкций, Россия тоже понесет какие-то потери и в людях, и в технике, будет поводом для оппозиции внутри России поднять хай и вой и далее по списку. Но страх всю свою двухсоттысячную армию потерять в каких-нибудь пяти-шести котлах, страх того, что Донецкая республика расширится до Запорожья или Днепра, тоже присутствует у украинского руководства. Поэтому они предпочитают разрабатывать какие-то планы, играть вдолгую, использовать средства разведки-контрразведки и просто становиться частью инструментария западного мира», — полагает Безпалько.

Для украинской элиты это еще сулит какие-то экономические бонусы, а для всего остального населения это только деградация, распад и смерть, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.