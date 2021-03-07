Единственное, в чем можно упрекнуть Россию в вопросе Донбасса, так это в том, что она в принципе пошла на Минские соглашения, а не задушила Украину в 2014 году как государство в целом. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко усиливает паразитарную модель экономики © РИА Новости, Нина Зотина

«Россия, наоборот, пытается всячески прийти к какому-то мирному соглашению. Даже по поводу Крыма Россия стремится к переговорному процессу, хотя при этом всегда наши чиновники оговариваются, что суверенитет России над Крымом не обсуждается», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что не обладая объективной оценкой международной ситуации на тот момент, финансовых ресурсов, возможных санкций, прямых международных переговоров, которые редко бывают публичными, мы не можем понять, почему российская политика на украинском направлении такова, как есть.

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