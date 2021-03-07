Но в том, что за шесть лет Минские соглашения так и не были выполнены, российской вины, безусловно, нет, подчеркнул эксперт.
«Россия, наоборот, пытается всячески прийти к какому-то мирному соглашению. Даже по поводу Крыма Россия стремится к переговорному процессу, хотя при этом всегда наши чиновники оговариваются, что суверенитет России над Крымом не обсуждается», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что не обладая объективной оценкой международной ситуации на тот момент, финансовых ресурсов, возможных санкций, прямых международных переговоров, которые редко бывают публичными, мы не можем понять, почему российская политика на украинском направлении такова, как есть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.