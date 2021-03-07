Пока есть транзит российского газа через украинскую территорию, это поддерживает экономику Украины и не требует серьезных дотаций со стороны США. Рано или поздно это закончится. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Следующие президентские выборы на Украине выиграет новый кандидат © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Марченко посчитал, что запуск трубопровода «Северный поток-2» может нанести украинской экономике ущерб в полтора миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест.

Как только, например, этот транзит закончится, то очень туго придется экономике Украины, которая и так находится в преддефолтном состоянии, и американцам придется дотировать несколько миллиардов в год, чего им, конечно, не очень хочется, указал эксперт.

«Но им придется это делать, если они хотят сохранить тренд по политике, которая касается НАТО», — считает Баширов.

При этом США прекрасно понимают, что любые военные действия между, условно говоря, Донбассом и Вооруженными силами Украины уже приведут к печальному результату — ВСУ проиграют эту войну, а если вдруг Украина еще нападет, например, на Крым — то эта война закончится в течение одних суток, заключил собеседник издания.

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