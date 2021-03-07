По его словам, руководство России всегда сдержанно реагирует на слова Лукашенко.
«Возможно, кстати, что эта сдержанность закончится. <…> Прекращение поддержки Лукашенко, в том числе как политического лидера. Любое сотрудничество с Россией он превращает в шантаж, в попытку давления на наше политическое и военное руководство, в попытку поставить нас перед своеобразным выбором между ним и чем-то, что, по его убеждению, является еще более худшим выбором, чем он», — сказал политолог.
Ранее на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Лукашенко назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.