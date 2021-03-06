По разведанным, подготовкой диверсантов занимаются иностранные инструктора, сказал Пушилин.
«То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза. Это очередной признак, что они готовятся к войне», — рассказал глава ДНР.
Кроме того, украинские власти закрыли доступ гуманитарным конвоям, в том числе Международного комитета Красного Креста, через линию разграничения.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Москву в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».