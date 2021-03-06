Армия Украины была не боеспособна в 2014 году и не могла воспрепятствовать присоединению Крыма к России. Об этом 6 марта заявил экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов

По его словам, в 2014 году на счету в казначействе было около 100 тысяч гривен.

«Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране», — утверждает Турчинов.

Порошенко объяснил, почему Украина осталась без Крыма © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам экс-депутата Давида Жвании, экс-премьер Арсений Яценюк и Петр Порошенко сделали все возможное, чтобы крымчане возненавидели новую украинскую власть. Именно они распорядились отключить Крым от электричества и водоснабжения, а также угрожали послать на полуостров отряды националистов и запретить русский язык.

Турчинов же был и.о. президента Украины во время крымских событий 2014 года, и именно он «приказывал украинским военным бездействовать».

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Недавно экс-президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными мерами, если та не признает себя стороной конфликта в Донбассе.